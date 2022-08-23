Поліцейські Києва затримали шахрая, який переховувався від правосуддя

Зловмисник за підробленими документами продав три неіснуючі автівки та привласнив собі 220 тисяч гривень. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі, за свої дії фігуранту загрожує до трьох років ув’язнення.

На початку 2020 року поліцейські столиці викрили чоловіка, який підробив паспорт громадянина України та шахрайським шляхом заволодів грошима у сумі 220 тисяч гривень. За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування.

Як розповіла начальниця сектору розшуку злочинців і зниклих громадян відділу кримінальної поліції Деснянського управління поліції Юлія Тимчук, поліцейські встановили причетність 32-річного правопорушника до восьми епізодів шахрайств:

«Зловмисник розмістив в Інтернеті оголошення про нібито продаж автомобілів з Європи. Так, протягом вересня 2019 року до фігуранта звернулося троє громадян, які хотіли придбати іномарки «Тойоту», «Рендж Ровер», «БМВ» та у якості завдатку зробили переказ власних коштів на завчасно підроблені документи порушника. Таким чином зловмисник ошукав потерпілих на суму 220 тисячами гривень. У рамках відкритого кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, та частиною п’ятою статті 27 частина четверта статті 358 Кримінального кодексу України – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуті чи використанні підроблених документів, печаток, штампів, слідчі повідомили фігуранту про підозру».

Втім, під час досудового розслідування чоловік не з’являвся на виклики слідчого, тож його оголосили у розшук. Нещодавно працівники поліції міста Біла Церква повідомили про місцезнаходження розшукуваного та передали оперативним працівникам Деснянського управління поліції. Розшуківці Деснянського управління поліції доставили його до слідчого відділу.

«Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом з можливістю внесення застави. За свої дії чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі», – додала поліцейська.

Відділ комунікації поліції Києва