Поліцейські Київщини переконали здатися зловмисника, який погрожував підірвати гранату в будинку
На спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що місцевий житель під час конфліктної ситуації погрожує підірвати себе. У будинку також знаходились його дружина та 30-річний син.
Правоохоронці Вишгородського управління поліції Київщини миттєво прибули на місце події та почали перемовини з 51-річним чоловіком.
Правоохоронці вмовили чоловіка добровільно передати боєприпас спеціалістам.
Оглянувши предмет, поліцейські встановили, що граната є навчально-тренувальною.
Також під час огляду місця події в будинку виявили вогнепальну зброю.
Наразі поліцейські продовжують працювати на місці події. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події.Tweet