Поліцейські Київщини переконали здатися зловмисника, який погрожував підірвати гранату в будинку

На спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що місцевий житель під час конфліктної ситуації погрожує підірвати себе. У будинку також знаходились його дружина та 30-річний син.

Правоохоронці Вишгородського управління поліції Київщини миттєво прибули на місце події та почали перемовини з 51-річним чоловіком.

Правоохоронці вмовили чоловіка добровільно передати боєприпас спеціалістам.

Оглянувши предмет, поліцейські встановили, що граната є навчально-тренувальною.

Також під час огляду місця події в будинку виявили вогнепальну зброю.

Наразі поліцейські продовжують працювати на місці події. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події.

Національна поліція України