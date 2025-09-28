Поліцейські Київщини повідомили про підозру чоловіку, який завдав тяжких тілесних ушкоджень своєму знайомому

У місті Вишгород 30-річний місцевий житель під час конфлікту побив знайомого та здійснив в його бік постріл із травматичного пістолету. Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення.

До поліції від медиків надійшло повідомлення про те, що поблизу одного із фітнес клубів міста знаходиться чоловік, якого побили.

Правоохоронці з’ясували, що на вулиці поряд зі спортивним закладом між фігурантом та його 35-річним опонентом на грунті тривалої особистої ворожнечі зав’язалася суперечка, яка переросла у бійку. У розпал сутички кривдник завдав постраждалому удар кулаком по голові та здійснив в його бік постріл, від чого останній впав на землю та втратив свідомість. Після цього зловмисник підійшов до чоловіка і наніс ногою ще кілька ударів.

Потерпілого було доставлено до лікарні.

Поліцейські оперативно затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Речові докази вилучено.

Слідчі, за процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України).

У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Поліція Київської області