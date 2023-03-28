Поліцейські Київщини викрили чоловіка, який зберігав дитяче порно

52-річний мешканець Бучі завантажував на свій комп’ютер фото та відеоматеріали порнографічного характеру з дітьми.

Під час обшуку у будинку чоловіка правоохоронці виявили ноутбук, жорсткі диски, на яких містилась заборонена інформація та інші речі, які підтверджують причетність чоловіка до правопорушення.

Викрили злочинну діяльність працівники управління міграційної поліції спільно зі слідчим управлінням за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури та силової підтримки ППОП Київщини.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за фактом зберігання дитячої порнографії [301-1 ККУ]. Максимальний термін покарання – 6 років позбавлення волі.

Поліція Київської області