Поліцейські Київщини викрили шахрая, який ошукав 300 клієнтів по всій державі

Правоохоронці Бучанського управління поліції Київщини спільно із працівниками управління карного розшуку та Києво-Святошинської окружної прокуратури затримали чоловіка, який ошукав щонайменше 300 громадян.

Як встановили поліцейські, свій злочинний бізнес правопорушник розпочав у 2021 році.

«47-річний житель Софіївської Борщагівки публікував оголошення про продаж “стіків” для електронних цигарок на онлайн-платформах, отримував замовлення, але замість реального товару відправляв клієнтам звичайні муляжі у брендованих коробках», — зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Зловмисник отримував часткову передплату від клієнта та відправляв посилку. На пошті більшість громадян пересвідчувалися, що в пакунку є коробки з товаром і оплачували їх. Однак пізніше виявляли, що стали жертвами шахрая.

Чужі картки, на які надходили гроші від ошуканих клієнтів, чоловік закуповував через Інтернет. Тому відшукати кінцевого бенефіціара було складно. Але правоохоронці викрили зловмисника у квітні цього року і здійснили закупку його псевдотовару.

Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили 51 ящик, в якому знаходилось по 50 блоків коробок з-під “стіків”, смартфони різних марок, сім-карти, банківські картки на різні прізвища. За вказані муляжі зловмисник мав отримати прибуток у сумі майже 1,2 млн грн.

Поліцейські помістили фігуранта до ізолятора тимчасового тримання.

За фактами шахрайства, вчиненого у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 ККУ), слідчі повідомили зловмиснику про підозру. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Поліція Київщини продовжує встановлювати потерпілих, які стали жертвами шахрая.

Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви стали жертвою зловмисника, телефонуйте за номером +380506338250 або 102.

Відділ комунікації поліції Київської області