Поліцейські Київщини затримали чоловіка, який напав на священника у соборі

В Обухівському районі зловмисник через неприязні відносини кілька разів ударив гайковим ключем священнослужителя. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Сьогодні, 28 січня, на спецлінію «102» до поліції надійшло повідомлення про бійку в одному із соборів міста Васильків. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції.

На місці події було встановлено, що 33-річний чоловік через неприязні відносини кілька разів ударив гайковим ключем по голові 50-річному священнослужителю.

Правоохоронці затримали нападника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Речовий доказ вилучено.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення хуліганських дій (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Слідство триває.

Поліція Київської області