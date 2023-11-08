Поліцейські Київщини затримали водія, який протаранив службове авто під час втечі на викраденому легковику

8 листопада молодик не розрахувався за пальне на АЗС у селищі Володарка, після чого на його розшук орієнтували екіпажі правоохоронців.

Співробітники відділу реагування патрульної поліції виявили транспортний засіб неподалік повороту на село Пилипа та почали його переслідування.

У місті Біла Церква до погоні долучились також патрульні поліцейські.

Вже на проспекті Незалежності, порушник, тікаючи здійснив зіткнення зі службовим авто та в подальшому був зупинений і затриманий патрульними.

Правоохоронці з’ясували, що легковик, на якому рухався порушник, він викрав у Кашперівці. Під час документування зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактами незаконного заволодіння транспортним засобом, шахрайства та опору представникам влади [ ч.1 ст.289, ч.1 ст.190, ч.2 ст.342 ККУ].

Відділ комунікації поліції Київської області