Поліцейські ліквідували канал постачання наркотиків до Івано-Франківського СІЗО

Організували канал постачання наркотиків до установи двоє арештантів, які перебувають у статусі так званих «наглядачів».

Допомагали їм доправляти заборонені речі двоє мешканців одного із районних центрів. Для передачі пакунків на територію виправної установи використовували так званий метод «затягування».

На даний час двоє зловмисників затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення всім членам злочинної групи про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Національна поліція України