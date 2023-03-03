Поліцейські Львівщини встановили особи молодиків, причетних до жорстокого поводження з лисицею

За скоєне трьом мешканцям Червоноградського району загрожує покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

28 лютого під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому невідомі особи жорстоко били дерев’яною палицею лисицю.

За фактом слідчі Львівського районного управління поліції №1, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією тварини.

До розкриття злочину були задіяні співробітники Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області та оперативники карного розшуку поліції Львівщини. Проведеними заходами правоохоронці встановили, що подія відбулась у лісосмузі неподалік одного з сіл у Червоноградському районі. Також встановлені особи учасників події – троє 19-річних місцевих мешканців. У них були проведені невідкладні обшуки та вилучені речові докази.

Лисицю поліцейські скерували на дослідження.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області