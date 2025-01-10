Поліцейські Львівщини затримали зловмисника, причетного до вчинення зухвалого нападу на АЗС

Як встановили правоохоронці, затриманий, погрожуючи касирові предметом, схожим на пістолет, забрав виторг із каси та втік. На щастя, внаслідок нападу ніхто не постраждав. За скоєне зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

9 січня близько 4.40 до поліції надійшло повідомлення, що до приміщення автозаправної станції в одному з сіл Львівського району зайшов невідомий у чорному одязі та балаклаві. Погрожуючи касиру предметом, схожим на пістолет, він забрав виручку з каси та зник у невідомому напрямку.

До розкриття злочину та затримання зловмисника були залучені слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2, оперативники карного розшуку, працівники управління кримінального аналізу, кінологи зі службовими собаками та співробітники інших служб поліції Львівщини, а також Управління патрульної поліції Львівської області.

Проведеними заходами, вивчивши записи камер відеоспостереження «Безпечна Львівщина», правоохоронці встановили особу розшукуваного. Ним виявився 25-річний мешканець міста Новояворівськ, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за розбійні напади.

Поліцейські, за силової підтримки спецпризначенців, затримали причетного до розбою поблизу місця його проживання.

Під час огляду місця події, правоохоронці виявили предмет, схожий на пістолет, гільзу та інші речові докази. Вилучене поліцейські скерували на дослідження у Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

За фактом слідчі територіального підрозділу, за процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області