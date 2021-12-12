Поліцейські м. Гола Пристань впродовж кількох годин встановили водія, який покинув місце смертельної ДТП

Як повідомлялося, 10 грудня, близько 19:15 в с. Малі Копані сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком. Невідомий водій на невстановленому автомобілі здійснив наїзд на 59-річного місцевого жителя та, не зупиняючись, з місця пригоди поїхав. Пішохід від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці ДТП. Нині розшукові заходи завершені. Особа водія та місцезнаходження транспортного засобу встановлені.

Як розповів начальник відділення поліції з обслуговування адміністративної території колишнього Голопристанського району Олексій Войчек, слідчо-розшукові заходи тривали безперервно. Поліцейські опитували мешканців навколишніх населених пунктів, перевіряли транспортні засоби, інформація про ДТП була розміщена в ЗМІ та соціальних мережах.

В результаті проведених заходів поліцейські встановили, що до скоєння автопригоди причетний 19-річний мешканець Голопристанської територіальної громади. Наразі із ним спілкуються слідчі.

Відділ комунікації поліції Херсонської області