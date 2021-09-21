Поліцейські Марганця затримали 22-річного юнака за підозрою у вбивстві родича

Нападник завдав потерпілому декілька ножових поранень, внаслідок яких 33-річний чоловік загинув на місці події.

Злочин стався 19 вересня у дворі приватного будинку по вул. Кірова у місті Марганці. До поліції надійшло повідомлення від фельдшера швидкої допомоги про те, що на подвір’ї домоволодіння виявлено труп чоловіка з колото-різаними ранами. Правоохоронці встановили особу померлого. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець.

Як з’ясували поліцейські, потерпілий з родичем спільно винаймали житло. Під час застілля між чоловіками зав’язалась бійка, в результаті якої нападник спричинив родичу смертельні ножові поранення. Після цього, щоб уникнути відповідальності, підозрюваний втік з місця злочину. Вже через декілька годин 22-річного юнака затримали у сусідньому місті Нікополі. Він переховувався у покинутій будівлі.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим за узгодженням з місцевою прокуратурою йому оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до п’ятнадцяти років.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП