Поліцейські міграційної поліції у м. Кривий Ріг викрили чоловіка, який розповсюджував дитячу порнографію

За місцем мешкання 35-річного криворіжця правоохоронці вилучили системний блок та ноутбук, на якому зберігалися зображення та відеозаписи з ознаками дитячої порнографії.

Правоохоронці встановили, що протягом 2020 року через Інтернет, із використання файлообмінних мереж, зловмисник систематично здійснював розповсюдження фото та відео з елементами дитячої порнографії.

Слідчі заходи відбулись 23 червня за участі співробітників управління міграційної поліції, слідчих відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції та під процесуальним керівництвом Криворізької північної окружної прокуратури. Під час обшуку правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та інші речові докази.

Все вилучене поліцейські направили на проведення відповідних експертиз.

Слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області