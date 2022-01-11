Поліцейські Міжгір‘я затримали зловмисника, який викрав гроші з церкви

Учора, 10 січня, до поліції надійшло повідомлення про крадіжку з храму у селі Колочава Хустського району. Заявник — священослужитель, повідомив, що невідома особа викрала з приміщення храму грошові кошти. Ймовірного крадія він застав на місці злочину.

На місце події негайно виїхали поліцейські слідчо-оперативної групи Міжгірського відділення поліції.

Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв 37-річний мешканець села Абрикосівка Херсонської області. Вже відомо, що зловмисник зумів підібрати ключ. Гроші, які він сховав у кишенях куртки, поліцейські вилучили. Також встановлено, що чоловік притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння різних видів злочинів.

За фактом крадіжки слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.15 ч.3 статті 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на крадіжку, вчинену з проникненням.

Зловмисника затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Відповідно до інкримінованої статті фігуранту загрожує від 3 до 6 років ув‘язнення. Розслідування у справі триває. Вирішується питання про повідомлення про підозру в злочині та обрання запобіжного заходу.

Поліція Закарпатської області