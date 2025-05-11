Поліцейські Могилева-Подільського затримали зловмисника, який скоїв замах на вбивство дружини

Злочин стався 8 травня у Могилів-Подільському районі. Чоловік, який встромив потерпілій ножа у спину, затриманий у процесуальному порядку. Жінка госпіталізована.

За попередньою інформацією слідства, між 57–річним чоловіком, який перебував в стані алкогольного сп’яніння, та його дружиною виникла словесна суперечка на ґрунті ревнощі. Під час сварки зловмисник наніс удар ножем у спину потерпілій. Захищаючись від нападу, вона побігла до сусідів, аби їй надали допомогу.

53-річну жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Згідно висновку судово-медичної експертизи спричинені потерпілій травми належать до тяжких тілесних ушкоджень.

Знаряддя злочину – ніж, вилучили.

Слідчі Могилів-Подільського повідомили чоловіку про підозру у замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

(за матеріалами Могилів – Подільського РВП)