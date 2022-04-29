Поліцейські Мукачева викрили двох неповнолітніх, які викрали всю техніку та цінні речі з чужого будинку

Працівники поліції розшукали двох неповнолітніх мешканців Мукачівського району, які підозрюються у крадіжці техніки та іншого цінного майна з будинку потерпілого. Всі викрадені речі поліцейські вилучили та повернуть власникові. У справі триває слідство

Співробітники Мукачівського районного управління поліції розкрили крадіжку з приватного будинку у селі Нове Давидково.

У результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили причетних до злочину. Ними виявилися двоє односельців потерпілого — 16-ти та 17-річні юнаки. Відомо, що молодший з фігурантів вже притягався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину і наразі перебуває на іспитовому терміні.

Працівники поліції встановили, що неповнолітні порушники скористалися тривалою відсутністю господарів вдома та кілька разів незаконно проникали до чужого будинку. Фігуранти викрали комп‘ютерну техніку, телевізор, пральну машинку, пилосос, електрообігрівач, меблі та інше цінне майно.

Викрадені речі працівники поліції вже вилучили та найближчим часом повернуть власникам.

Слідчі повідомили двом неповнолітнім про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Найближчим часом матеріали кримінального провадження буде скеровано для судового розгляду.

Згідно санкції статті підозрюваним загрожує до 6 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області