Поліцейські Мукачева затримала зловмисника, який до смерті побив свою знайому

Днями до поліції звернувся мукачівець, який повідомив, що виявив у своєму помешканні мертвою свою знайому.

На місцї події слідчо-оперативна група Мукачівського районного управління поліції та криміналісти провели всіх необхідні слідчі дії. В результаті було встановлено, що смерть 50-річної жінки була насильницькою і настала внаслідок розриву печінки та множинних переломів ребер.

Вживши ряд заходів працівники поліції встановили, що тілесні ушкодження потерпілій наніс 52-річний раніше неодноразово судимий мукачівець. Відомо, що злочин мав місце ще 6 травня. Того вечора між потерпілою та підозрюваним виник конфлікт, в ході якого останній наніс жінці декілька ударів руками та ногами по тілу.

Після цього зловмисник покинув квартиру, залишивши потерпілу в безпорадному стані. За даними слідства, жінка пролежала мертвою понад добу, поки її не виявив власник квартири.

Правоохоронці вже затримали фігуранта. За процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Окрім цього підозрюваному вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне мукачівцю загрожує до 10 років ув‘язнення.

Поліція Закарпатської області