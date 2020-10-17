Поліцейські Мукачівщини встановили групу юних вандалів, які здійснили наругу над могилами

16 жовтня до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Баркасово, по вулиці Сечені, невідомі особи пошкодили пам’ятники на цвинтарі.

На місце події прибула слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції. Правоохоронці оглянули місце злочину та встановили, що на чотирьох надмогильних пам’ятниках повалені стели, на яких нанесені написи померлих, а також на сімнадцятьох надмогильних пам’ятниках пошкоджені вази для квітів.

За фактом злочину слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 297 Кримінального кодексу України, тобто наруга над могилами.

Поліцейські опрацювали прилеглу територію та здійснили якісний відбір доказів на місці злочину. Це дозволило правоохоронцям оперативно встановити причетних осіб.

З’ясувалося, що до наруги над могилами причетні троє малолітніх жителів району, віком від 9 до 13 років.

Наразі з ними та їхніми батьками працюють слідчі та ювенальні поліцейські, які встановилять мотиви малолітніх зловмисників.

Поліція Закарпатської області