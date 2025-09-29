Поліцейські Мукачівщини встановили водія, який наїхав на велосипедиста та втік з місця події

Дорожньо-транспортна пригода сталася уночі 26 вересня в селі Горонда Мукачівського району. Тоді невідомий водій здійснив наїзд на велосипедиста та залишив місце події.

Співробітники Відділу поліції №1 Мукачівського райуправління поліції негайно розпочали пошуки. У результаті проведених заходів поліцейські встановили, що наїзд ймовірно було вчинено автомобілем Volkswagen Golf. Дану автівку розшукали у полі за межами села, з характерними для ДТП механічними пошкодженнями. Особу водія, який керував транспортним засобом, також розшукали, з ним проводять слідчі дії.

34-річний потерпілий велосипедист із тяжкими травмами перебуває у лікарні, його стан залишається важким.

Водієві слідчі поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) та ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

