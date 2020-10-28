Поліцейські на столичній станції метро «Вокзальна» затримали чоловіка з наркотиками

Правоохоронці вилучили у нього амфетамін, канабіс, таблетки «екстазі» та електронні ваги. За даним фактом розпочато кримінальне провадження, молодику оголошено про підозру та суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою.

Під час відпрацювання на одній із станцій столичної підземки поліцейські побачили пасажира, який підозріло себе поводив. Правоохоронці запросили чоловіка до кімнати поліції, аби встановити його особу та перевірити документи. Крім того, у його сумці виявили велику кількість наркотиків, тож на місце викликали слідчо-оперативну групу, аби задокументувати правопорушення.

Як розповів начальник управління поліції в метрополітені Михайло Ніконов, правоохоронці з’ясували:

«Через мережу Інтернет чоловік придбав наркотичні речовини, розфасував їх та у подальшому планував збути шляхом так званих «закладок» на території столиці. Загалом ми вилучили у нього 23 пакетики із пігулками, 35 пакетиків із речовиною білого кольору, 25 пакетиків із речовиною світло-коричневого кольору та пакетики із речовиною зеленого кольору. Вилучене направлено на проведення експертизи».

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманим виявився 28 — річний уродженець міста Севастополь.

«За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру та суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою. Зловмиснику загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», — додав Михайло Ніконов.

Відділ комунікації поліції Києва