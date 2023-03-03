Поліцейські Нікополя викрили чоловіка у крадіжці понад 150 тисяч гривень з СТО

Підозрюваний ввечері переліз через паркан та з магазину автозапчастин викрав гроші і документи.

Злочин стався 6 лютого на території станції техобслуговування автомобілів. Власник СТО звернувся до Нікопольського РУП та повідомив про крадіжку грошей – 80 тис. гривень, 2-х тис. доларів та документів на його ім’я.

Правоохоронці встановили, що злочин скоїв 31-річний чоловік, який працював на станції. У підозрюваного вилучили частину викрадених коштів, документи і повернули все власнику.

Слідчі Нікопольського РУП 1 березня повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ст. 357 ч. 3 (незаконне заволодіння паспортом або іншим важливим особистим документом) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП