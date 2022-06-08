Поліцейські Нововолинська викрили двох громадян у вчиненні шахрайств

Один із порушників шахрайським шляхом заволодів телефоном неповнолітнього, інший – не розрахувався за замовлення у закладі та зник. За скоєне їм загрожує до трьох років позбавлення волі.

Учора до поліції звернулася 34-річна мешканка Нововолинська. Жінка повідомила, що ошукали її неповнолітнього сина. Напередодні увечері візуально знайомий чоловік попросив у хлопця телефон, аби здійснити дзвінок, та заволодів ним.

Під час оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили, що до вчинення правопорушення причетний 34-річний мешканець Благодатного.

Цього ж дня до правоохоронців надійшло повідомлення від співробітниці одного із закладів харчування міста про те, що невідомий чоловік зробив замовлення на суму близько 500 грн та, не розрахувавшись, залишив кафе. Завдяки відео з камер спостереження особу правопорушника вдалося оперативно встановити, це – раніше судимий 29-річний місцевий житель.

За обома фактами відомості зареєстрували у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Сектор комунікації поліції Волинської області