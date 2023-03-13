Поліцейські Одещини застерігають громадян від зловмисників, які роблять дублікати банківських карток

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Аферисти виманюють платіжні дані банківських карток не тільки на фішингових сайтах та під час особистого спілкування, а й створюючи «картки-близнюки». Для такого виду шахрайства правопорушники використовують копію магнітної стрічки, що містить зашифрований ключ доступу до вашого рахунку.

Як це відбувається?

поліцейські одещини застерігають громадян від зловмисників, які роблять дублікати банківських карток

У місці надання послуг (магазині, кафе, ресторані, аптеці тощо) потерпілий розраховується за отримані послуги чи товари своєю карткою, віддаючи її в руки персоналу. Якщо серед нього є  шахраї, то вони сканують картку двічі. Перший раз через термінал банківської чи фінансової установи для відповідного розрахунку, а другий раз – через спеціальний скан, що зчитує індивідуальні дані. Після цього зловмисники виготовляють дублікат магнітної стрічки, який наклеюють на картку з відповідними параметрами, що дає їм можливість знімати гроші, наявні на рахунку потерпілого.

Як цьому запобігти?

Запобігти такому шахрайству дуже просто: нікому не передавайте свою картку для розрахунку, завжди робіть це особисто і через офіційні банківські термінали. Якщо ж вже дали картку в руки іншій особі – не випускайте її з поля зору і слідкуйте за діями.

У випадку, якщо запобігти злочину не вдалося, зверніться в банк для блокування своєї картки та у поліцію для встановлення і притягнення до відповідальності правопорушника.

Відділ комунікації поліції Одещини

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