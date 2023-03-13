поліцейські одещини застерігають громадян від зловмисників, які роблять дублікати банківських карток

Аферисти виманюють платіжні дані банківських карток не тільки на фішингових сайтах та під час особистого спілкування, а й створюючи «картки-близнюки». Для такого виду шахрайства правопорушники використовують копію магнітної стрічки, що містить зашифрований ключ доступу до вашого рахунку.

Як це відбувається?

У місці надання послуг (магазині, кафе, ресторані, аптеці тощо) потерпілий розраховується за отримані послуги чи товари своєю карткою, віддаючи її в руки персоналу. Якщо серед нього є шахраї, то вони сканують картку двічі. Перший раз через термінал банківської чи фінансової установи для відповідного розрахунку, а другий раз – через спеціальний скан, що зчитує індивідуальні дані. Після цього зловмисники виготовляють дублікат магнітної стрічки, який наклеюють на картку з відповідними параметрами, що дає їм можливість знімати гроші, наявні на рахунку потерпілого.

Як цьому запобігти?

Запобігти такому шахрайству дуже просто: нікому не передавайте свою картку для розрахунку, завжди робіть це особисто і через офіційні банківські термінали. Якщо ж вже дали картку в руки іншій особі – не випускайте її з поля зору і слідкуйте за діями.

У випадку, якщо запобігти злочину не вдалося, зверніться в банк для блокування своєї картки та у поліцію для встановлення і притягнення до відповідальності правопорушника.

Відділ комунікації поліції Одещини