Поліцейські Одещини затримали чоловіка, який стріляв з рушниці у громадському місці, травмувавши трьох людей

Дії зловмисника кваліфіковані як хуліганство. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Поліцейські встановили, що місцевий житель, який відпочивав із товаришем у кафе, почав чіплятися до інших відвідувачів та спровокував з ними сварку. Коли між сторонами зав’язалася сутичка, зловмисник поїхав на автівці додому, а повернувся вже з рушницею. Фігурант ударив одного чоловіка прикладом по голові, а ще двом травмував ноги, кілька разів вистріливши зі зброї.

Потерпілим віком 32, 45 та 64 років у лікарні надали допомогу і їх відпустили на амбулаторне лікування.

Зловмисник з місця злочину втік на автомобілі. Поліцейські «по гарячих слідах» розшукали його біля місця проживання. Слідчі вилучили у правопорушника транспортний засіб, а з місця злочину – гладкоствольну рушницю та дві стріляні гільзи, які будуть скеровані на експертизу.

Фігуранту повідомлено про підозру в хуліганстві, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї. Підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Згідно з санкцією ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, правопорушнику загрожує до семи років ув’язнення.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Відділ комунікації поліції Одещини