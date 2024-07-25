Поліцейські Одещини затримали чоловіка за надання $2500 хабаря прикордоннику

2500 доларів за безперешкодний перетин державного кордону пропонував фігурант працівнику прикордонної служби. За пропозицію та надання неправомірної вигоди він на вісім років може потрапити за ґрати.

Задокументували та припинили протиправні дії зловмисника слідчі Роздільнянського районного відділу поліції спільно з прикордонниками під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Поліцейські встановили, що 33-річний житель міста Роздільна, діючи спільно з наразі невстановленими особами, запропонував начальнику групи відділення інспекторів прикордонної служби 2,5 тисячі доларів за надання йому можливості безперешкодно перетнути кордон з Республікою Молдова поза межами пунктів пропуску.

Втім, про пропозицію хабаря охоронець кордону одразу повідомив своєму керівництву. У подальшому, за участю поліцейських, були вжиті заходи щодо документування злочину.

Припинили протиправні дії правопорушника відразу після того, як, на одній з вулиць міста, він передав прикордоннику 2,5 тис. доларів неправомірної вигоди. Гроші правоохоронці вилучили в якості речових доказів, а зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«За цим фактом ми розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 369 (пропозиція та надання неправомірної вигоди службовій особі, вчинена з попередньою змовою групою осіб, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища) Кримінального кодексу України та повідомили порушнику про підозру. Суд задовольнив наше клопотання та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 242 тис. 240 грн. Відповідно до санкції статті йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої. У ході розслідування ми будемо встановлювати й інших осіб, причетних до злочину, а також за результатами досудового розслідування та зібраних доказів дамо остаточну правову кваліфікацію протиправним діям підозрюваного», – зазначила старша слідча Роздільнянського районного відділу поліції Римма Мачулко.

Досудове слідство триває.

Відділ комунікації поліції Одеської області