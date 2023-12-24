Поліцейські Одещини затримали підозрюваного у розбійному нападі на подружжя з дітьми

Правопорушники застосували фізичне насильство до потерпілих, зв’язали їх і забрали гроші, коштовності, банківські картки та зброю. Поліцейські затримали одного з нападників та повідомили йому про підозру. Фігуранту загрожує до 15-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Злочин був скоєний у жовтні в одному із сіл Біляївської міської громади Одеського району. Поліцейські встановили, що група зловмисників, маючи інформацію про заощадження подружньої пари, спланували розбійний напад на неї. Готуючись до злочину, вони придбали декілька одиниць мототранспорту, на одному з яких для конспірації змінили колір, балаклави для унеможливлення їх впізнання оточуючими, хомути, кайданки, металевий дріт для позбавлення потерпілих можливості рухатися, а також зброю.

Вночі, коли всі спали, правопорушники, пошкодивши вікно, проникли в оселю потерпілих, побили господаря, коли той разом з дружиною прокинувся і почав чинити опір, та зв’язали чоловіка, жінку і їхніх малолітніх сина й доньку.

Залякуваннями, погрозами та побиттям вони дізналися, де подружжя зберігає коштовності, забрали гроші, ювелірні вироби, банківські картки та декілька одиниць зареєстрованої зброї і втекли.

Над розкриттям цього зухвалого злочину працювали співробітники слідчого управління та управлінь карного розшуку й кримінального аналізу ГУНП в Одеській області. В результаті поліцейські вийшли на слід правопорушників і затримали одного із них. Це уродженець Болградського району.

За силової підтримки батальйону поліції особливого призначення слідчі провели низку санкціонованих обшуків, в ході яких вилучили речові докази та знаряддя скоєння злочину. Самого фігуранта поліцейські затримали в процесуальному порядку.

За наявності достатніх доказів слідчі під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 статті 187 Кримінального кодексу України у розбої, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з проникненням у житло, спрямованому на заволодіння майном в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Суд задовольнив клопотання слідчих та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці вживають заходів для затримання інших учасників злочину.

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Відділ комунікації поліції Одещини