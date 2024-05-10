Поліцейські оголосили підозру бойовику т. зв. «днр», який двічі зґвалтував мешканку окупованого Рубіжного

Окупанти викрали 37-річну жінку, коли вона поверталася з магазину і відвезли її в приміщення Рубіжанського міського суду, яке використовували для нелегального утримання українців. Звідти вночі один з військовослужбовців відвіз її в квартиру, яку росіяни використовували в якості місця дислокації.

Оперативники Департаменту карного розшуку встановили особу злочинця, а слідчі Нацполіції задокументували черговий воєнний злочин. Окупант – це 28-річний бойовик незаконного збройного формування «Каскад», створеного у так званому днр в 2017 у зв’язку з загостренням оперативної обстановки на Донецькому напрямку. На своїй сторінці в соціальній мережі воєнний злочинець опублікував фото з посвідченням учасника «спєціальной воєнной апєрациі», за яку отримав російську медаль «за мужество».

Він зґвалтував потерпілу під погрозою, що у разі вчинення опору її зґвалтують усі російські солдати, які були присутні в будівлі. Після вчинення злочину окупант повернув потерпілу до вʼязниці в Рубіжанському міському суді, а наступної ночі погрожуючи зброєю повторив свій злочин.

Наразі слідчі Нацполіції зібрали достатньо доказів, щоб оголосити йому про підозру за порушення законів та звичаїв війни, а саме — жорстоке поводження з цивільним населенням (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України), санкція якої передбачає до дванадцяти років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво в провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

За матеріалами ГСУ Національної поліції України