Поліцейські оперативно затримали чоловіків, які побили та пограбували пенсіонера на Уманщині

У Христинівці на Уманщині двоє чоловіків віком 35 і 40 років здійснили розбійний напад на будинок пенсіонера. Сусіди потерпілого звернулися в поліцію. Правопорушників затримали, зараз вони перебувають під вартою.

Подія сталася 24 лютого, зловмисники, крізь вікно, проникли в будинок 79-річного мешканця Христинівки й погрожуючи ймовірно пістолетом напали на нього, зв’язали та били до втрати свідомості, після чого заволоділи майном потерпілого.

«Вкрали мобільний телефон, зварювальний апарат, посвідчення ветерана війни, ордени, банківські картки та гроші. Не гребували й домашньою горілкою», — розповів пенсіонер.

Коли зловмисники втекли, старий чоловік зумів звільнитися та пішов просити допомоги в сусідів, які звернулися до поліції та викликали швидку.

«Проведеними оперативними заходами поліцейські Умані спільно з працівниками Управління карного розшуку Главку встановили, що до злочину причетні чоловіки віком 35 і 40 років, жителі Уманського району, раніше судимі за вчинення подібних злочинів», — каже начальник Уманського районного управління поліції, Вадим Матвійчук.

3а процесуального керівництва місцевої прокуратури було прийнято рішення про проведення невідкладного обшуку за місцем мешкання фігурантів, де виявили та вилучили речі потерпілого.

Працівники слідчого відділу Уманського районного управління поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 3 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Зловмисників затримано в порядку статті 208 КПК України. Наразі за процесуального керівництва місцевої прокуратури зловмисникам оголошено про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Нині вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Черкаської області