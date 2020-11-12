Поліцейські оперативно затримали водія, який після скоєння смертельної ДТП зник з місця аварії 

Упродовж кількох годин оперативно встановили місцезнаходження та затримали винуватця смертельної дорожньо-транспортної пригоди працівники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління поліції Київщини спільно з оперативниками Білоцерківського відділу поліції.

Так, у місті Біла Церква водій автомобіля Тойота на регульованому перехресті на заборонений сигнал світлофору допустив зіткнення з автомобілем марки «ВАЗ 2107», який мав перевагу в русі. Після зіткнення автівку « ВАЗ» в некерованому стані відкинуло на тротуар, де стався наїзд на пішохода. Водій іномарки після ДТП зник у невідомому напрямку.

Потерпілу 65-річну жінку з тяжкими травмами доправлено до лікарні, де вона померла. Також, тілесні ушкодження отримала пасажирка авто «ВАЗ» у вигляді травми ноги.

Під час проведення першочергових розшукових заходів працівники поліції знайшли втікача за 20 км від міста, у селі, куди він втік до родичів.

30-річного водія-винуватця аварії правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він зараз знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Встановлено, що чоловік на момент аварії перебував за кермом тверезий. У нього взято зразки крові на токсикологічний аналіз.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Транспортні засоби вилучені та поміщені на майданчик тимчасового тримання.

Наразі встановлюються усі причини та обставини аварії .

Відділ комунікації поліції Київської області