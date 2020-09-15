Поліцейські оперативно затримали злочинця, який обікрав торговельний павільйон в Ужгороді

Вчора, 14 вересня, до поліції надійшло повідомлення про крадіжку дороговартісного товару з торговельного павільйону в Ужгороді.

Прибувши за викликом слідчо-оперативна група опрацювала місце події. В той час оперативники міського відділу та обласного управління поліції вже займалися пошуком злочинця. Згодом поліцейські вийшли на слід 27-річного ужгородця. Зібрані докази вказували, що саме він причетний до крадіжки.

Працівники карного розшуку за силової підтримки Роти поліції особливого призначення провели затримання крадія. В його помешканні слідчі й вилучили крадений товар, який зараз є речовим доказом у справі.

За фактом злочину слідчі проводять досудове розслідування за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка вчинена з проникненням.

Відповідно до санкції інкримінованої статті підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Поліція Закарпатської області