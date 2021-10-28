Поліцейські оперативно затримали зловмисника, який викрав 11 тисяч гривень у пенсіонерки

У результаті проведених першочергових слідчих дій працівники кримінальної поліції відділення поліції № 6 (м. Здолбунів) Рівненського РУП встановили зловмисника. Викрадені у пенсіонерки грошові кошти вилучили, а 18-річного жителя Закарпаття помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому вже повідомили про підозру.



Учора, 26 жовтня, до поліції надійшло повідомлення, що в Здолбунові за місцем проживання пенсіонерки невідомий здійснив крадіжку 11 тисяч гривень.

Поліцейські на місці події встановили, що близько 15-ї години 74-річна здолбунівчанка вийшла із будинку, аби відчинити ворота знайомій. А вже за декілька хвилин побачила, як з її помешкання, де наче б то нікого не було, вибіг невідомий. Вже у спальній кімнаті вона виявила відчинене вікно та вийняту москітну сітку, а під подушкою — відсутність заощаджень.

Здійснивши подворовий обхід, правоохоронці встановили, що того ж дня група осіб з характерною етнічною ознакою заходили і до сусідів. Вони просили то пити, то харчі, а в цей час намагалися щось вкрасти. Втім, господарі не втрачали пильність і спроваджували їх із території власних господарств. Перехожі зазначили, що особи, схожі за описом, із автовокзалу міста Здолбунів виїхали у Рівне.

Завдяки оперативним злагодженим діям поліцейські виявили зловмисників на залізничному вокзалі в обласному центрі. Для з’ясування усіх обставин їх запросили до відділення поліції № 6 (м. Здолбунів) Рівненського РУП, де під час поверхневої перевірки у 18-річного хлопця виявили 8500 гривень.

У скоєному він зізнався. Пояснив, що частину грошей вони вже потратили на їжу та проїзд.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом таємного викрадення чужого майна, поєднаного з проникненням до житла, слідчі уже повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Поліцейські також перевіряють жителя Закарпаття та його «земляків» на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів.

Відділ комунікації поліції Рівненської області