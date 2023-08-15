Поліцейські оперативно встановили зловмисника стріляв з пістолета в лучанина

За вчинене йому загрожує, зокрема, до двох років обмеження волі.

Інцидент трапився учора, 14 серпня, на автозаправці по вулиці Кравчука у Луцьку. Невідомий погрожував 39-річному лучанину пістолетом та навіть здійснив кілька пострілів в його сторону, однак не влучив.

Поліцейські оперативно встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 47-річний місцевий житель.

З місця події вилучили пістолет Stalker та гільзи, їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України. Йдеться про погрозу вбивством.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області