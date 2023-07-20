Поліцейські оперативно викрили зловмисника, який пограбував продавчиню ювелірного магазина у Чорноморську

Правопорушник заволодів золотими сережками. Майно правоохоронці вилучили, а чоловіка затримали. Йому загрожує позбавлення волі.

Повідомлення про злочин надійшло до поліції від охоронця однієї з крамниць відомого ювелірного бренда. Правоохоронці встановили: зловмисник вирішив виправити своє скрутне матеріальне становище, вдавшись до пограбування. Чоловік вдав з себе потенційного покупця, попросив продавчиню показати йому золоті сережки вартістю вісім тисяч гривень, вихопив їх з рук жінки і втік.

За лічені хвилини поліцейські встановили особу правопорушника. З’ясувалося, що він вже потрапляв у поле зору працівників правоохоронних органів за крадіжку. Того ж дня чоловіка затримали біля під’їзду будинку, в якому він проживав.

При затриманні 36-річний містянин викинув здобуті злочинним шляхом прикраси, але правоохоронці знайшли їх та долучили до матеріалів справи в якості речових доказів.

«За наявності достатніх доказів, зібраних поліцейськими, слідчі повідомили фігуранту про підозру у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану. Згідно з ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, такі дії караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років ув’язнення. Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу», – зазначив начальник відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Дмитро Волошин.

Головне управління Національної поліції в Одеській області