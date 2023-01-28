Поліцейські оперативно затримали 70-річного одесита, який незаконно заволодів чужим автомобілем

Зловмисник помітив як власник «Toyota Land Cruiser Prado», не вимикаючи двигун, розвантажує біля крамниці товар. Дочекавшись, коли він зайде всередину, правопорушник сів за кермо і поїхав геть.

Про зникнення позашляховика потерпілий одразу сповістив до поліції.

Правоохоронці ввели в дію спеціальну поліцейську операцію «Перехоплення» і за два кілометри, на тій самій вулиці, затримали зловмисника. Чоловік пояснив, що під впливом оковитої навіть і не збагнув, як зажадав пригод.

«За керування транспортним засобом у нетверезому стані й без документів відносно правопорушника склали адміністративні матеріали за статтями 130 та 126 КУпАП. А от за незаконне заволодіння чужим автомобілем він нестиме відповідальність за статтею 289 Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання щодо затримання одесита в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», – повідомила заступниця начальника слідчого відділу відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Анастасія Черненко.

Одеське районне управління поліції № 1