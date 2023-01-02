Поліцейські оперативно затримали чоловіка за замах на умисне вбивство у Немишлянському районі

У новорічну ніч зловмисник наніс знайомому удар ножем в грудну клітину. Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

31 грудня до чергової частини відділу поліції № 2 ХРУП № 2 надійшла інформація про доставляння до лікарні 28-річного чоловіка з ножовим пораненням.

Поліцейські встановили, що під час святкування Нового року між потерпілим та 27-річним знайомим виникла сварка, яка перейшла у бійку. Під час конфлікту зловмисник наніс товаришу удар ножем в грудну клітину.

Зловмисника викрили у скоєнні злочину оперативники відділу поліції № 2 ХРУП № 2. Вдома у нього працівники поліції виявили речовий доказ.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч.1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Відділ комунікації поліції Харківської області