Поліцейські оперативно затримали прикарпатця, який спричинив ножове поранення дружині та дочці

Під час сімейної сварки чоловік спричинив ножове поранень дружині та неповнолітній доньці, яка стала на захист матері, опісля з місця події втік. Наразі жінка перебуває в реанімації. Зловмисника поліцейські розшукали та затримали в процесуальному порядку. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

28 серпня близько 8:30 до Івано-Франківського районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що з однієї із квартир чути, як жінка кричить та просить про допомогу. На місце події негайно виїхали співробітники мобільної групи протидії домашнього насильства, які біля багатоповерхівки виявили закривавлену франківку, поранену неповнолітню дівчинку та перелякану малолітню дитину.Поліцейські надали першу домедичну допомогу потерпілим, викликали швидку та слідчо-оперативну групу Івано-Франківського РУП.

В ході проведення слідчих дій, опитавши свідків та очевидців події, правоохоронці попередньо встановили, що між 47-річним франківцем та його дружиною виник сімейний конфлікт. В ході якого чоловік схопив ножа та наніс прокиникаюче ножове поранення жінці у живіт. На крики потерпілої, з іншої кімнати, прибігла 15-річна донька, котра почала захищати матір. Вона теж отримала ножове поранення. Після цього неповнолітня дівчинка забрала свою 7 – річну сестричку та втекли через балкон на вулицю, а невдовзі й сама жінка вирвалась від чоловіка. Зловмисник, зрозумівши, що накоїв , з місця події скрився.

43-річну франківку прооперували. Наразі вона перебуває в реанімації. А неповнолітній дитині медики надали допомогу, її життю нічого не загрожує.

Оперативні працівники негайно розпочали розшукові заходи. Передали орієнтування на зловмисника усім нарядам поліції області. Завдяки злагодженим діям правоохоронців нападника вдалося розшукати за декілька годин на одній із вулиць обласного центу.

Слідчі затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Йому повідомлено підозру за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження). За такий злочин передбачено покарання до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини