поліцейські оперативно затримали зловмисника, який обікрав старостат у чернігівському районі

Поліцейські Чернігівського районного управління поліції затримали мешканця Ніжна, який вкрав з приміщення старостату оргтехніку.

Ввечері 4 грудня до поліції надійшло повідомлення від старости одного з сіл району, яка виявила зникнення з кабінету оргтехніки.

На місце одразу виїхала група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. В ході проведення розшукових заходів поліцейські оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився 25-річний раніше судимий мешканець Ніжина. Підозрюваний в скоєному зізнався та надав правдиві свідчення. Викрадені речі вилучено.

За цим фактом слідчий поліції розпочав кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану), карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Також сьогодні зловмиснику повідомили про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом (частина 2 статті 289 ККУ), яке він скоїв близько двох тижнів тому у цьому ж районі.

Поліція затримала підозрюваного у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області