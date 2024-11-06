Поліцейські підозрюють киянина у заволодінні наркотичними засобами шляхом шахрайства

Слідчі повідомили про підозру чоловіку, який шляхом обману лікарів різних медичних установ отримував рецепти на отримання безкоштовних ліків, що містять наркотичний засіб – бупренорфін. За скоєне йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Оперативні співробітники спільно зі слідчими Дніпровського управління поліції за процесуального керівництва прокурорів столичної Дніпровської окружної прокуратури викрили місцевого мешканця у заволодінні наркотичного засобу шляхом шахрайства.

У ході досудового розслідування встановлено, що 43-річний чоловік, перебуваючи на програмі замісної підтримуючої терапії для хворих з опіоїдною залежністю шляхом обману лікарів різних медичних установ отримував рецепти на право безкоштовних ліків, що містять наркотичну речовину – бупренорфін. Загалом поліцейські встановили причетність фігуранта до 25 фактів заволодіння наркотичними речовинами.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури столиці повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 308 Кримінального кодексу України – викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Відділ комунікації поліції Києва