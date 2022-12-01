Поліцейські по гарячих слідах розкрили жорстоке вбивство родини в Соледарі

Троє зловмисників силою змусили чоловіка та дружину віддати їм гроші, а потім загнали у підвал і підірвали гранатою. Після вибуху людям вдалося вижити, проте вбивці не залишили їм шансу на порятунок – нанесли смертельні ножові поранення. На викраденому у потерпілих авто нападники намагались втекти, але були затримані поліцією. Попри те, що навколо міста тривають важкі бої, злочин було розкрито протягом декількох годин.

Соледар розташований на лінії фронту, це один із напрямків, де зараз ситуація найтяжча. Вразливим становищем мешканців, які намагалися вижити в умовах бойових дій, скористалися злочинці.

До поліції Бахмута надійшло повідомлення про те, що у підвалі приватного будинку виявлено тіла 49-річного господаря та його 47-річної дружини.

Результати першочергових оперативно-розшукових заходів дали правоохоронцям підстави обґрунтовано підозрювати у вчиненні злочину раніше судимих місцевих жителів. На пошуки чоловіків одразу були орієнтовані всі наряди поліції. Вже за декілька годин після отримання орієнтування зловмисників було затримано керівництвом Покровського РУП.

Встановлено, що 29-річний мешканець Соледара з метою заволодіння грошима вирішив вбити місцеву родину. До реалізації злочинного плану він залучив двох знайомих. Прибувши до будинку подружньої пари, зловмисники побили чоловіка та дружину й під погрозою зброї змусили віддати 70 тисяч гривень. Але залишати потерпілих у живих не планувалося. Аби позбутися свідків, нападники спустили подружжя до підвалу та кинули туди гранату. А коли зрозуміли, що жертви ще живі, один із фігурантів узяв у літній кухні ніж, спустився та завдав поранень у шию.

Після цього нападники викрали у вбитих машину «Нива» та близько 100 літрів бензину й втекли. Один із фігурантів, отримавши свою «частку», залишився у Соледарі, а двоє інших, розуміючи, що їх можуть викрити, вирішили сховатися у Дніпрі. Проте дістатися пункту призначення не встигли – поліцейські затримали їх у Покровську.

Наразі всі фігуранти затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази, зокрема знаряддя злочину – ніж і фрагменти гранати вилучено.

Слідчими відкрито кримінальні провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: п.1,6,12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство двох людей з корисливих мотивів), ч.4 ст. 187 (розбій), ч.3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

За рішенням суду всі троє затриманих заарештовані. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом прокуратури.

Покровське районне управління поліції Донецької області