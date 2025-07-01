Поліцейські попереджують про фішингову схему, яку активно використовують шахраї

Зловмисники пишуть у месенджері, видаючи себе за покупців із популярного сайту оголошень.

Вони повідомляють про успішну оплату товару й надсилають фейкове посилання «для підтвердження переказу». За цим посиланням користувач потрапляє на фішинговий сайт, де просять ввести дані банківської картки задля зламу акаунту або викрадення коштів.

Як захиститися:

Обмежте повідомлення від невідомих контактів

Увімкніть автоматичну перевірку на спам

Не вводьте платіжні дані на сторонніх або підозрілих сайтах

Бережіть себе та не дайте себе ошукати!

МВС України