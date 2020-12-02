Поліцейські повідомили чоловіку про підозру за нанесення тяжких тілесних ушкоджень жительці Слов’янська

За побиття своєї знайомої 31-річному чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

До Слов’янського відділу поліції надійшло повідомлення з травматології про те, що до них з тілесними ушкодженнями доставили 26-річну жінку. Слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Оперативники з’ясували, що тілесні ушкодження потерпілій під час конфлікту наніс її 31-річний знайомий. Чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки.

З чисельними травмами та перелами ребер постраждала перебуває в лікарні.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні інкримінованого злочину, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. // stopcor.org