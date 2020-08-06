Поліцейські повідомили про підозру службовцю Служби автомобільних доріг у Рівненській області

Внаслідок службової недбалості та несумлінного виконання своїх обов’язків підозрюваний завдав державному бюджету збитків на 1,9 мільйона гривень.

В ході слідства поліцейські з’ясували, що дві комерційні структури проводили поточний ремонт мосту автомобільної дороги. Працівник служби автомобільних доріг, ретельно не перевіривши виконання робіт, підписав відповідні акти. Проте, оперативники управління стратегічних розслідувань в Рівненській області Нацполіції встановили, що вартість виконаних будівельних робіт була значно завищена на понад 1,9 мільйона гривень.

На підставі підписаних службовцем документів, до яких були внесені недостовірні дані про вартість робіт, підрядники отримали оплату за їх виконання в повному обсязі.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції Рівненської області за процесуального керівництва обласної прокуратури повідомили про підозру працівникові Служби автомобільних доріг. Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України