Поліцейські повідомили двом жителям Одеси про підозру у спричиненні ножем тяжких тілесних ушкоджень

Обидва злочини були скоєні фігурантами пізно ввечері у Приморському районі міста під час конфліктів з потерпілими. За скоєне правопорушникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Щодо першого злочину слідчі встановили: словесна перепалка між нетверезими незнайомцями виникла в розважальному закладі, де вони відпочивали в різних компаніях. Зіштовхнувшись вже на вулиці, чоловіки продовжили конфлікт, в ході якого 20-річний ножем наніс декілька ударів у тулуб 22-річному. Дії зловмисника зупинили військовослужбовці Національної гвардії України. Поліцейські затримали правопорушника у процесуальному порядку. А медики госпіталізували потерпілого з множинними колото-різаними пораненнями грудної клітки, проникаючими у плевральну порожнину.

Другий інцидент стався у квартирі 22-річного одесита під час хмільного застілля з 24-річним приятелем та подругою останнього. Приревнувавши свою дівчину до господаря, гість вдарив його ножем у груди. Гості пішли, а постраждалий наступного дня звернувся в лікарню з колото-різаним проникаючим пораненням грудної клітки. Медики надали йому допомогу та повідомили про подію в поліцію. Того ж дня правоохоронці затримали правопорушника в процесуальному порядку.

Поліцейські встановили обставини обох подій та вилучили речові докази, у тому числі ймовірні знаряддя злочинів, які скерували на експертизу.

«Зібравши достатньо доказів, ми повідомили фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, а саме в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. На час слідства суд обрав одному підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а іншому – нічного домашнього арешту. За скоєне правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Слідство триває», – розповіла слідча відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Валерія Булига.

Одеське районне управління поліції № 1