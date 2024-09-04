Поліцейські повідомили про підозру киянину, який пограбував чоловіка в Подільському районі столиці

Чоловіки познайомилися на вулиці, а невдовзі вчинили бійку, в ході якої порушник побив та пограбував компаньйона, відібравши його мобільний телефон та інші особисті речі. За скоєний злочин йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

До Подільського управління поліції надійшло повідомлення від продавця про те, що до них в магазин, що на вулиці Межовій, зайшов чоловік, який повідомив, що його побили та пограбували.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Поліцейські з’ясували, що 30-річний потерпілий напередодні познайомився з незнайомим йому чоловіком та разом вони розпивали спиртні напої в автівці останнього. Згодом між новими знайомими виникла суперечка, а згодом і бійка, у ході якої зловмисник побив чоловіка та відібрав його мобільний телефон, банківські картки та інші особисті речі.

Під час проведення першочергових розшукових заходів оперативні співробітники затримали фігуранта та вилучили у нього викрадене майно. 44-річному киянину повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція інкримінованої статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва