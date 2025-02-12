Поліцейські повідомили про підозру раніше судимому іноземцю, який тяжко травмував киянина

Під час раптового конфлікту незнайомець металевим руків’ям ножа ударив потерпілому у голову, спричинивши тяжкі травми. Затриманому, який раніше притягувався до відповідальності за аналогічний злочин, загрожує до 8 років позбавлення волі.

Днями, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її син поранений та потребує допомоги. На виклик негайно прибули слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції та лікарі швидкої медичної допомоги. Постраждалого з відкритою проникаючою черепно-мозковою травмою та важкими забоями головного мозку медики невідкладно госпіталізували у лікарню.

Правоохоронці встановили, що на вулиці між 24-річним потерпілим та невідомим стався раптовий конфлікт, у ході якого зловмисник накинувся на хлопця та вдарив металевим руків’ям ножа потерпілому у скроню. Від отриманого удару киянин впав, а нападник швидко покинув місце події.

Оперативники Голосіївського управління поліції встановили, що до злочину причетний 34-річний іноземець, який раніше вже відбував покарання за нанесення тяжких тілесних ушкоджень та грабіж. Правоохоронці затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили знаряддя злочину – ніж.

Поліцейські за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Під час досудового розслідування підозрюваний перебуватиме під вартою. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва