Поліцейські повідомили про підозри трьом сумчанам, що скоїли розбійний напад

Зловмисники увірвалися до квартири знайомого та, погрожуючи вогнепальною зброєю, застосували фізичну силу та заволоділи його майном. Правоохоронці їх затримали та вже оголосили підозри у скоєному.

У ході досудового розслідування слідчі Сумського районного управління поліції встановили, що на початку грудня минулого року троє молодих чоловіків, двом з яких по 20 років, а один неповнолітній, попередньо змовившись, увірвались до квартири свого знайомого по вулиці Харківській у місті Суми. Погрожуючи предметом зовні схожим на пістолет Макарова, зловмисники здійснили напад із застосуванням сили на мешканця цієї квартири. При цьому злочинці привласнили належне потерпілому майно на загальну суму майже 40 000 гривень та втекли з місця події.

Тоді правоохоронці одразу розпочали проведення невідкладних оперативно-розшукових заходів та першочергових слідчих дій, завдяки чому доведено причетність до нападу усіх трьох зловмисників. Двох з них було затримано поліцейськими у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі під процесуальним керівництвом окружної прокуратури оголосили зловмисникам про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України «Розбій». Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області