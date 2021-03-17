Поліцейські припинили злочинну діяльність мукачівських наркоторговців

Поліцейські Закарпаття викрили зловмисників, причетних до розповсюдження важких наркотиків у регіоні. Речові докази, що вказують на причетність до злочинної діяльності фігурантів, поліцейські вилучили. Слідство у справі триває

Слідчі поліції Закарпаття за оперативного супроводу співробітників Управління боротьби з наркозлочинністю провели спецоперацію із викриття мукачівських наркоторговців. В ході тривалої оперативної роботи поліцейські встановили, що 7 чоловіків віком від 33 до 44 років причетні до розповсюдження важких наркотиків та психотропів на території регіону. Серед них є вже і раніше судимі за аналогічні злочини.

Оперативники, в ході контролю за вчиненням злочину, зафіксували чисельні факти збуту вказаними фігурантами забороненого товару наркозалежним клієнтам.

Сьогодні поліцейські провели в Мукачеві та на території району одночасно 12 обшуків за місцем проживання наркоторговців, у гаражних приміщеннях та автівках.

В ході слідчих дій у зловмисників вилучили речові докази, які вказують на їх причетність до розповсюдження наркотиків, а саме: майже кілограм марихуани, понад 50 грамів метамфетаміну, напівсинтетичний наркотичний лікарський препарат, електронні ваги, приладдя для вирощування конопель, пристрої для куріння та грошові кошти, ймовірно отримані на продажі небезпечного товару. Всі речові докази вилучено та буде скеровано експерту для дослідження і встановлення їх походження.

Окрім цього деякі з фігурантів, попри наркотики, незаконно зберігали вдома і предмети, схожі на зброю. Серед вилученого – тубуси до РПГ 22 та РПГ 18, пістолет з ознаками переробки, пістолет-кулемет, дрібнокаліберна гвинтівка, гладкоствольна рушниця та холодна зброя. Зараз оперативники встановлюють мету зберігання такої кількості зброї та можливу причетність її власників до злочинів, пов’язаних із її застосуванням.

Всіх фігурантів злочину доставлено до місцевого управління поліції, де з ними проводять необхідні слідчі дії.

У провадженні слідчих перебуває кримінальне провадження, розпочате за статтею 307 Кримінального кодексу України, та вирішується питання щодо відкриття провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області