Поліцейські проводять слідчі дії на одній із баз на столичному Трухановому острові

Процесуальні заходи на Трухановому острові проводяться у межах кримінального провадження, відкритого за фактом самовільного зайняття земельної ділянки на острові.

Сьогодні, 9 квітня, на підставі ухвали суду працівники управління стратегічних розслідувань в місті Києві Нацполіції та прокуратури за участю фахівців КМДА, екоінспекції та Держгеокадастру проводять огляд земельної ділянки, будівель та споруд, що на ній розміщені.

Також до проведення слідчої дії залучені працівники водної поліції та полку поліції особливого призначення. Поширена деякими ЗМІ та особами інформація щодо штурму бази та використання при цьому сил авіації не відповідає дійсності.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 4 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) КК України, здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України