Поліцейські Прикарпаття розшукали водія, який збив на смерть пішохода та втік

Нагадаємо, автопригода сталася вночі, 23 липня в смт. Ланчин, що на Надвірнянщині. Скоївши наїзд на перехожого, водій не викликав поліцію та лікарів, натомість втік з місця ДТП. Попри спроби кермувальника уникнути відповідальності за злочин, поліцейські встановили та розшукали його. Порушника поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

На місці аварії працювали слідчі слідчого управління обласної поліції, співробітники поліції Надвірнянщини, а також експерти-криміналісти. Правоохоронці вилучили з місця події уламки транспортного засобу, за якими ідентифікували марку автомобіля – легковик «Фіат Добло». Також поліцейські проаналізували записи камер відеонагляду поблизу місця злочину і встановили інші прикмети автівки.

На пошуки втікача і його транспорту було орієнтовано наряди поліції області.

Під час проведених пошукових заходів поліцейським вдалося розшукати автомобіль та місце перебування порушника. Ним виявився 36-річний коломиянин. Транспортний засіб знайшли у приятеля водія в Коломийському районі. Автівка була із характерними пошкодженнями.

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 135 (Залишення у небезпеці) та ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та обрання запобіжного заходу.

Поліція Прикарпаття наголошує кожному учаснику дорожнього руху, якщо сталась аварія – не залишайте постраждалих, негайно телефонуйте медикам та поліції. Пам’ятайте, завідоме залишення без допомоги людини, яка перебуває в небезпечному для життя стані, є злочином!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини