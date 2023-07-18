Поліцейські притягують до відповідальності жителя Кілії, який вчинив стрілянину на автостанції

36-річний чоловік у нетверезому стані відкрив вогонь зі своєї мисливської нарізної зброї. Правоохоронці правопорушника затримали та повідомили йому про підозру в хуліганстві. За скоєння цього злочину йому загрожує до семи років ув’язнення.

Подія сталася 15 липня приблизно о 22 годині. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» чоловік, перебуваючи в стані сп’яніння, нехтуючи загально-визнаними у суспільстві правилами поведінки і моральності, не зважаючи на зауваження оточуючих, грубо порушив громадський порядок, здійснивши 13 пострілів із карабіну вгору.

Про подію на спецлінію «102» повідомили очевидці. На місце події негайно прибули поліцейські, які і затримали 36-річного правопорушника.

В рамках досудового розслідування правоохоронці вилучили зареєстровану на фігуранта зброю та гільзи, які скерували на експертизу.

«За наявності достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі поліції під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї. Цей злочин кваліфікується за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років», – розповів т.в.о. начальника Ізмаїльського районного відділу поліції Віктор Герасименко.

Підозрюваний затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Слідство триває.

Головне управління Національної поліції в Одеській області